Homenagem à escritora e à mulher

Não conto anos, conto contos. A frase é da escritora Maria do Céu Nogueira, cuja jovialidade e energia não denunciam a idade, mas antes a grandeza de uma mulher que, como professora e autora, se tem empenhado em formar leitores e melhores cidadãos.



Maria do Céu Nogueira foi ontem homenageada no VI Encontro de Escritores do Minho, promovido pela Rede de Bibliotecas de Braga e este ano abraçado pelo Agrupamento de Escolas Carlos Amarante.

O espaço foi pequeno para acolher todos os que se quiseram associar à homenagem, incluindo professores e alunos.



À margem da sessão, a homenageada confessou sentir-se especial pela presença de amigos de longa data e de amigos mais recentes, de familiares e antigos alunos, mas foi dizendo: especiais são as pessoas que me homenageiam.



A história de Maria do Céu Nogueira começa a contar-se no seu gosto pela literatura e pela leitura que adquiriu - muitos ficaram ontem a saber - quando ainda era dez reis de gente a ouvir as histórias contadas pela sua mãe.

Maria do Céu Nogueira fez-se gente crescida e professora, tendo leccionado a língua portuguesa durante cerca de 40 anos.



Sempre empenhada em formar leitores descreveu o presidente da Casa do Professor, Hilário Sousa, a quem coube, ontem, fazer a apresentação de Maria do Céu Nogueira, a escritora e a mulher, com um toque especial em dia de homenagem e em Dia Internacional dedicado á mulher.



A par da profícua acção pedagógica, Hilário Sousa destacou a mulher que se revela na grandeza da sua escrita, intimamente humana, simples, objectiva, mas ao mesmo tempo, profunda.



A escritora lembrou que começou a publicar livros nos anos 80. Começou com uma sátira Auto da Barca do Governo que descreve como uma brincadeira ao jeito de Gil Vicente.

As pessoas gostaram e convidaram-me para a Associação de Autores de Braga, lembra Maria do Céu Nogueira, ligada á fundação da colectividade.



A escritora, natural de Escariz S. Martinho, em Vila Verde, mas adoptada bracarense, já conta cerca de duas dezenas de livros escritos, muitos para crianças.



Maria do Céu Nogueira continua a escrever e apresentou ontem mesmo Um conto policial o seu primeiro do género, mas acredita que será o primeiro de muitos.



Nos seus livros, a escritora transmite a sua humanidade. É a própria que remete para A Ilha da Promissão em que apresenta um mundo possível, apontando que se vivermos com generosidade e boa vontade conseguimos mudar o mundo em que vivemos.