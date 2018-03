Incêndio destruiu fábrica de tecidos em Barcelos

Um incêndio deflagrou, hoje ao início da tarde, numa fábrica de tecidos na freguesia de Fragoso, no concelho de Barcelos. Duas pessoas tiveram que ser assistidas no hospital por inalação de fumos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o alerta foi dado pelas 13.32 horas, tendo sido mobilizados para a Rua da Ponte, naquela freguesia barcelense, 21 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Barcelos e dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, apoiados por nove viaturas.



Dos Bombeiros Voluntários de Barcelos combateram as chamas 14 operacionais acompanhados por sete viaturas.

Já dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos estiveram no local sete elementos da corporação com dois veículos.

O incêndio destruiu máquinas e malhas, sendo que as causas do incêndio naquela unidade familiar ainda estão por apurar. Durante a operação de combate às chamas, de acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, duas pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar por precaução, após inalação de fumos. Os bombeiros deram por concluídos os trabalhos por volta das 15 horas.

A GNR tomou conta da ocorrência.