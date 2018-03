Investigação sobre julgamentos morais publicada na Nature

Bastam princípios morais simples apoiados na reputação para promover a cooperação numa sociedade (ou empresa). Foi esta a conclusão de uma investigação desenvolvida por três investigadores das universidades do Minho e de Lisboa, e que ontem acabou publicada na conceituada Nature, uma das principais revistas científicas do mundo.



De realçar que é a primeira vez que se faz uma relação matemática entre a complexidade de julgamentos morais e a cooperação e, também, sobre o peso do historial da reputação das pessoas.



Explicar a evolução e subsistência de cooperação entre humanos é dos maiores desafios científicos do século XXI. Impostos, reciclagem, vacinação voluntária e acordos climáticos são exemplos diários, com custos e ganhos. Para tratar o fenómeno, o matemático Jorge Pacheco, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA) da UMinho, e os informáticos Francisco Santos e Fernando Santos, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID) no Instituto Superior Técnico, desenvolveram um novo modelo teórico inspirado na teoria dos jogos. Simularam a evolução de uma sociedade artificial simples, onde os indivíduos decidem se devem cooperar ou não com outros. Avaliaram múltiplos degraus de cooperação, associando 256 estratégias com 65.536 normas sociais.



Os resultados mostraram que só uma pequena fracção dessas normas (0.2%) sustenta níveis máximos de cooperação, beneficiando a sociedade como um todo. Aí inclui-se um código moral tão simples e que até negligencia a reputação passada dos indivíduos: Quem cooperar com os bons e não cooperar com os maus deve ter boa reputação, e quem fizer o contrário deverá ter má reputação.



Por exemplo, no local de trabalho tender-se-ia a cooperar mais com quem é bom ou tem boa reputação. Os autores provaram assim que as normas altamente sofisticadas não são benéficas na cooperação.



No trabalho fala-se igualmente que as crianças com poucos meses de idade preferem cooperar com quem ajuda os outros e com quem prejudicou quem fez mal a outros. Isso leva-nos a pensar que essa moralidade simples que revelamos desde muito cedo pode ser suficiente para suportar altos níveis de cooperação na sociedade, diz Jorge Pacheco, que é também professor do Departamento de Matemática e Aplicações da escola de Ciências da UMinho.



Os resultados trazem uma nova perspectiva sobre reciprocidade indirecta e um novo paradigma conceptual para investigar a complexidade de normas sociais e de julgamentos morais, além de aprofundarem o conhecimento sobre a evolução da cooperação nas sociedades humanas. Falta agora determinar as condições para que uma norma de fácil enunciação, compreensão, comunicação, internalização e eficácia favoreça a emergência da cooperação. Isso irá permitir formular políticas e desenhar sistemas reputacionais que promovem sociedades cooperativas, seja em plataformas Web como em sociedades humanas futuras, permeadas de agentes com inteligência artificial, refere a UMinho em comunicado.