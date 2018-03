Jovens constituídos arguidos por furtos em Vila Praia de Âncora

O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Destacamento Territorial de Viana do Castelo da GNR, recuperou diverso material furtado em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, após buscas domiciliárias. Entretanto, quatro jovens foram constituídos arguidos por furtos.

Os quatro jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 21 anos, em que um deles já possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foram constituídos arguidos, ficando sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, adianta o comunicado enviado pela GNR.

Esta operação decorreu no âmbito de uma investigação por furto em interior de estabelecimento escolar e num pavilhão desportivo, tendo os militares dado cumprimento a quatro mandados de busca domiciliária, pode ler-se na mesma nota, referindo ainda que foi recuperado e apreendido pela GNR diverso material furtado, onde se incluem quatro computadores portáteis, quatro telemóveis, dois ciclomotores, duas bicicletas, duas consolas de jogos e um martelo pneumático.