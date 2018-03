Jovens do Ave mostram inovação às empresas

O sucesso da primeira edição do Business Summit - Nova Economia, que decorreu ontem em Guimarães, dita a continuidade da iniciativa que pretende desenvolver capacidades de empreendedorismo, dar apoio na internacionalização e inovação, ter financiamento e criar oportunidades de troca de experiências e partilhas, explicou o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave, Raul Cunha.

O evento, que decorreu no Pavilhão Multiusos e juntou 25 empresas, realizou-se no âmbito dos projectos do Sistema de Apoio às Acções Colectivas, nomeadamente, IN.AVE Empreende, IN.AVE Qualifica e IN.AVE Globaliza, aprovados pelo Programa Operacional Regional do Norte e integrados na Rede de Empreendedorismo do Ave IN.AVE.



A avaliação desta primeira edição é muito positiva, esperamos agora dar continuidade a este projecto, garantiu o também presidente da Câmara Municipal de Fafe, adiantando que o objectivo central da Rede IN.AVE é a dinamização do ecossistema empreendedor do Ave, favorecendo e criando sinergias no apoio ao empreendedorismo de base local. A ideia desta iniciativa é por si só virtuosa e Raul Cunha foi peremptório: a experiência mostra que este é o caminho.

Depois do feedback dos participantes e de receber sugestões e criticas, espera-se numa próxima edição fazer melhor, mas sempre com o mesmo objectivo: mostrar inovação, promover inetercâmbio de ideias e favorecer financiamento.



Também presente na sessão de encerramento da primeira edição do Business Summit - Nova Economia, a vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Adelina Pinto, aplaudiu a iniciativa, que permite criar algumas mais-valias e mostrar o potencial de mercado e só por si isso é fantástico.

Esta é mais uma forma de mostrar às pessoas que há outros mundos e outros caminhos e dizer-lhes para não terem medo de arriscar, porque o futuro faz-se de uma forma disruptiva e isso só acontece quando se está em situação de aflição, sublinhou Adelina Pinto, destacando aqui o papel das autarquias.

Os jovens têm de ser empreendedores, proactivos, têm de ir à procura das cosias e não ficar sentados à espera e isso é algo que se aprende nas escolas, assumiu a vereadora, referindo que essa formação começa desde logo no pré-escolar com o projecto Ter ideias para mudar o mundo. Há uma série de anos que temos formação para os alunos dos 2.º e 3º ciclos, bem como para o secundário. Mas este processo começa desde pequenos, porque é preciso estimular as crianças a perceberem qual o contributo que podem dar.