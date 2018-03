Lance polémico decide jogo entre S. Paio d'Arcos e Águias da Graça

Um lance polémico a decidir o encontro. O S. Paio d'Arcos voltou aos triunfos - depois da pesada derrota em Pevidém - ao vencer o Águias da Graça, num golo de penálti apontado por Leitão e que mereceu duras críticas dos adversários, que ficaram reduzidos a dez no lance e viram ainda mais um jogador expulso, terminando o jogo com nove.



Valeu mais o resultado do que propriamente a exibição, tendo em conta que a intempérie também não ajudou em nada ao espectáculo, sobretudo nos primeiros 45 minutos. A jogar a favor do vento forte na primeira parte, o Águias dispôs, logo nos primeiros quatro minutos, de três cantos consecutivos de bastante perigo: Ruca e Jardel obrigaran Alex a defesas apertadas, numa das jogadas a bola foi desviada em cima da linha de golo e bateu ainda na trave.

A equipa da casa só aos 24 minutos criou perigo, quando Alexandre perdeu a bola e Esteves, à boca da baliza, atirou ao lado.



Temporal, praticamente, não permitia jogar e foi de bola parada que o Águias voltou a levar perigo. Livre de Ruca foi travado por uma boa defesa de Alex.

No segundo tempo, o S. Paio dArcos entrou melhor e Leitão, na cobrança de um livre, atirou potente à barra.

Aos 62 minutos, o lance que marcou o jogo. Nelinho iniciou a jogada e lançou Esteves, que se atrapalhou, mas ainda conseguiu rematar, com a bola a ser travada por Hugo Duarte e a ressaltar ao braço. Árbitro Eduardo Miranda não teve dúvidas e apontou castigo máximo, mostrando vermelho directo ao central. Chamado a marcar, Leitão atirou em cheio para o fundo das redes.



A jogar com dez, o Águias não baixou os braços, perante um S. Paio d'Arcos que pouco mais fez após o golo, mas a reacção complicou-se com a expulsão de Márcio, aos 76 minutos. Mesmo com nove, os visitantes terminaram por cima e só não chegaram ao empate, porque Alberto e Moreira não aproveitaram da melhor forma uma saída infantil de Alex da baliza.