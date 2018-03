Marca de cidade capitaliza todo o trabalho da gestão urbana

O objectivo de uma marca de cidade é a entrega de valor aos cidadãos, aos investidores e aos turistas, defendeu ontem, em Viana do Castelo, a investigadora Victoria de Elizagarate.

Convidada a abordar A criação e planeamento da marca territorial no seminário internacional A marca e o desenvolvimento e afirmação dos territórios, aquela especialista da Universidade do País Basco afirmou que as marcas de cidade são importantes para capitalizar todo o trabalho da gestão urbana, fazendo a diferenciação das urbes pelo seu posicionamento.



Autora de obras sobre marketing e as cidades e coordenadora de planos de desenvolvimento de marcas de cidades de Espanha, Victoria de Elizagarate avisou que não se deve considerar a cidade como um produto, já que aquela é mais exigente que uma marca comercial, embora não esteja tão sujeita a uma pressão competitiva.

O seminário que decorreu na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo teve como objectivos explicitar a importância da marca para uma cidade, um município ou uma organização, analisando alguns exemplos de sucesso de marcas territoriais.



O debate organizado pelas empresas h2com e Omnisinal, com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, visou também salientar a importância da marca enquanto elemento de atracção de turistas, visitantes, criação de emprego e fixação de pessoas.



Victoria de Elizagarate apontou a diferença entre marca de cidade e destino turístico, já que este centra-se nos recursos do território e não no conjunto da comunidade, sendo que muitas vezes o cidadão não percebe a marca destino turística como sua.



Segundo Victoria, o marketing de cidade diferencia a identidade da cidade e as suas tradições e recursos que podem ser atractivos para o turista. Trata-se de uma ferramenta de gestão da cidade para viver, trabalhar e investir, onde o turismo é apenas uma dimensão, mas não a única.



A marca de cidade é fundamentalmente uma promessa. São relações, associações e emoções que se criam em torno de símbolos, afirmou investigadora e autora basca, segunda a qual a marca de uma cidade deve ser feita pela sociedade no seu conjunto, ou seja, pela autarquia em colaboração com os cidadãos, as associações e outras instituições públicas.



A importância das redes sociais para a criação de marcas de cidade foi outras das questões abordadas por Victoria de Elizagarate