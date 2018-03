Marcos Caruso traz a Braga O Escândalo de Philippe Dussaert

O actor brasileiro Marcos Caruso é o protagonista da comédia O Escândalo de Philippe Dussaert que sobe ao palco principal do Theatro Circo quinta, sexta e sábado, sempre às 21.30 horas.

Neste monólogo dirigido por Fernando Philbert, Marcos Caruso veste a pele de um conferencista que divide com o público a investigação do escândalo que envolve u o pintor francês Philippe Dussaert, explorando os limites da arte contem- porânea, tema que é terreno fértil para infindáveis controvérsias e situações hilariantes.

Em cartaz no Brasil desde Setembro de 2016, O Escândalo de Philippe Dussaert já valeu a Marcos Caruso vários prémios de interpretação, entre os quais os da Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, Botequim Cultural e Prémio Nelson Rodrigues para melhor espectáculo e melhor actor.



Marcos Caruso, natural de São Paulo, que interpretou Peter Shaffer, Georges Feydeau e Eugene Ionesco, nos palcos, entre outros dramaturgos, ficou conhecido pelos desempenhos em televisão, sobretudo em telenovelas como Pantanal, Sangue do meu sangue, Mulheres apaixonadas, Avenida Brasil ou A Regra do Jogo. Com trabalho regular no teatro e no cinema, é também autor e encenador de espectáculos de sucesso nos palcos brasileiros, como Jogo de Cintura e Porca Miséria, somando prémios e elogios da crítica, em mais de 40 anos de carreira, como destaca a produção portuguesa.

Os ingressos custam entre 15 e 20 euros (com 50% de desconto para titulares do cartão Quadrilátero).