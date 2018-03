Miguel Alves reeleito para a Federação Distrital do PS de Viana do Castelo

O socialista Miguel Alves foi, ontem, reeleito presidente da federação distrital do PS do Alto Minho com 374 votos contra os 171 do outro candidato que entrou na corrida, José Emílio Viana. De acordo com os números avançados ontem à agência Lusa pela lista vencedora, no total, no distrito de Viana do Castelo estavam em condições de votar 756 militantes, tendo votado 573.

Em declarações, Miguel Alves, que também é presidente da Câmara Municipal de Caminha, sublinhou que a lista que encabeçou só não ganhou no concelho de Vila Nova de Cerveira e que, no concelho de Viana do Castelo, onde perdeu há dois anos, venceu com um voto de diferença, em relação ao candidato José Emílio de Viana, militante e deputado municipal na capital do Alto Minho. Foi uma vitória expressiva e clarificadora, sustentou.

O presidente reeleito dos socialistas do Alto Minho adiantou que a vitória representa não apenas um momento de esperança mas a avaliação do trabalho realizados nos últimos dois anos.



Foi a segunda vez que Miguel Alves, de 42 anos, e José Emílio Viana, de 55 anos, que é também membro da comissão política distrital do PS, mediram forças na corrida eleitoral para a liderança da federação socialista.

Em 2016, Miguel Alves venceu as eleições para o órgão máximo do partido na região com 421 votos, contra os 158 alcançados por José Emílio Viana.

Com o lema Ganhar o Alto Minho, a candidatura de Miguel Alves, subscrita por mais de 300 militantes de todas as concelhias do distrito, preconiza uma acção firma do PS no distrito, o reforço da capacidade política da militância, o contributo para a melhoria das condições de vida da população e a aposta na vitória nas próximas eleições europeias e legislativas.



Para José Emílio Viana com a liderança de Miguel Alves, o PS perdeu significativa influência social e politica na região e que os resultados eleitorais das eleições legislativas de 2015 e os das autárquicas de 2017 constituíram uma enorme decepção.

José Emílio, que liderou a candidatura Unir, Mobilizar e Vencer defende ser urgente mudar o rumo do partido no Alto Minho e superar com sucesso os desafios que se colocarão a todos os socialistas nos próximos dois anos.