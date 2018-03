Monção: Biblioteca municipal celebra quinze anos

Com o lema Do ontem, para hoje, por amanhã, a Biblioteca Municipal de Monção comemora 15 anos de vida com iniciativas variadas durante o mês de março, destacando-se, exposições, encontro com escritores, ateliês para crianças, sessões de leitura nas escolas e nos centros de dia.



A exposição Espécie de Coisas Soltas, parceria com Rita Nicolau, pode ser vista no edifício da Biblioteca Municipal e nas ruas e espaços públicos de Monção. Consta de painéis alusivos à promoção da leitura com mensagens e poemas ilustrados.



Em alguns dias, a Biblioteca Municipal leva contos e cantos sobre Os nossos heróis às bibliotecas escolares de Pias, Mazedo, Tangil e Monção (Centro Escolar José Pinheiro Gonçalves e EB 2.3 Deu-la-Deu Martins), prometendo uma viagem no tempo à descoberta dos verdadeiros heróis da humanidade, aqueles que nos inspiram e alteram a forma como vivemos as nossas vidas.



Na semana anterior à Páscoa, realiza-se um ateliê alusivo à quadra festiva para crianças dos 5 aos 12 anos. Ao longo do mês, decorre a habitual visita aos centros de dia do concelho, onde as técnicas da biblioteca municipal propiciam à população mais envelhecida momentos de cultura e lazer.



Inauguração pelo Ministro da Cultura, Pedro Roseta



Inaugurado no dia 12 de março de 2003, pelo então Ministro da Cultura, Pedro Roseta, aquele equipamento cultural assinala a data com um conjunto de atividades, dentro e fora daquele espaço, que visam dar a conhecer as muitas histórias que passaram pela biblioteca nos últimos 15 anos.

A abertura deste espaço permitiu colocar ao alcance de todos os munícipes o acesso aos mais variados conhecimentos e à cultura universal, contribuindo, com isso, para uma verdadeira igualdade de oportunidades e para o surgimento de gerações mais esclarecidas e cientes dos seus direitos e deveres.

Com áreas funcionais para a promoção da cultura, a Biblioteca Municipal é palco, ao longo do ano, de várias atividades para públicos diferenciados, nomeadamente, seminários, palestras, encontros com escritores, horas do conto, teatro de marionetas, ateliês vários (carnaval, páscoa, natal...), e celebrações de dias temáticos (criança, ambiente, namorados...) etc.