Moreirense foi a nova vítima do apetite goleador dos Guerreiros do Minho

Sem espinhas, o Sporting Clube de Braga conquistou a sua quinta vitória consecutiva, ao derrotar o Moreirense por claros 3-0. Foi o quinto triunfo seguido, sem golos sofridos e marcando mais três, que elevou os números para 16 golos marcados nesses encontros. E com a vitória os bracarenses continuam a fazer pressão alta na luta pelo terceiro lugar da I Liga.

Numa primeira parte que teve praticamente sentido único, com o SC Braga a assumir as despesas do jogo, os Guerreiros do Minho mostraram pontaria afinada de mais e por três vezes conseguiram acertar nos ferros da baliza do Moreirense (Paulinho duas vezes e Ricardo Horta).



Os bracarenses entraram endiabrados na partida e conseguiram mesmo chegar ao golo ainda cedo, logo aos 16 minutos, num lance em que houve intervenção do videoárbitro: Um lançamento comprido, de cabeça, por parte de Bruno Viana apanhou Paulinho acampado no ataque, ainda a recuperar, mas Wilson Eduardo estava em linha com a defesa contrária e foi mais rápido a isolar-se na cara de Jhonatan, que bateu sem dificuldades fazendo o golo. O árbitro assistente anulou o lance, mas o VAR confirmou a validade do mesmo e os bracarenses festejaram aquele que seria o único tento da primeira parte.

Foram 45 minutos de domínio bracarense, perante um Moreirense muito fechado na defesa e com dificuldades em conseguir criar perigo no ataque.

No segundo tempo, o Moreirense entrou em campo decidido a contrariar o ascendente que o SC Braga tinha demonstrado no primeiro tempo, procurando anular a desvantagem que tinha no marcador, mas sem conseguir assustar muito os bracarenses que continuavam a demonstrar-se tranquilos.



E, para além de tranquilos, os bracarenses voltaram a demonstrar uma enorme eficácia, já que praticamente na primeira vez em que conseguiram chegar ao sector mais defensivo dos cónegos, o golo voltou a aparecer e novamente por intermédio de Wilson Eduardo. Aos 65 minutos, Paulinho sobe pela esquerda e faz um cruzamento à medida para a cabeça do seu companheiro de equipa que surgiu sozinho no centro da área do Moreirense e fez o segundo do jogo, bisando na partida.

E ainda se festejava nas bancadas do Estádio Municipal de Braga quando o terceiro golo dos Guerreiros do Minho apareceu. Desta vez foi Ricardo Horta que recebeu a excelente assistência de Paulinho (ele outra vez!) e na cara do guarda-redes Jhonatan rematou sem hipóteses para o fundo das redes, matando completamente o jogo, apesar de até ao final da partida o Moreirense nunca ter desistido de procurar o golo, mas sem conseguir mostrar eficácia.