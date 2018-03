Mulher atropelada na passadeira sofre ferimentos ligeiros

Uma mulher, de 44 anos, ficou ferida, hoje, em Braga, após ter sido atropelada na passadeira. O acidente aconteceu, ao início da tarde, por baixo do viaduto que faz ligação com a avenida Júlio Fragata.

A mulher foi assistida no local pela equipa do INEM, tendo sido depois transportada para o Hospital de Braga.

A PSP de Braga tomou conta da ocorrência.

Também em Braga, hoje à tarde, uma criança de 11 anos foi atropelada na Avenida Artur Soares. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Braga.