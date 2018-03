Mulher roubada por esticão por dupla de jovens

Uma mulher foi vítima de roubo por esticão, anteontem, em plena vila da Póvoa de Lanhoso, tendo ficado sem a bolsa e tudo o que lá guardava.

O roubo ocorreu ao final da tarde na Avenida 25 de Abril.

De acordo com o que foi possível apurar, duas mulheres seguiam a pé pelo passeio quando uma dupla de jovens, que também seguia a pé, arrancou a bolsa a uma delas e fugiu em sentido contrário.

Alertada a GNR, através do Posto Territorial da Póvoa de Lanhoso, foi logo para o terreno e ainda foi no encalço dos suspeitos que está a tentar identificar e localizar.



A vítima que foi assaltada não sofreu ferimentos.

Ficou sem a bolsa onde trazia os seus documentos e algum dinheiro.

As duas mulheres residem na vila da Póvoa de Lanhoso.

A GNR está a investigar.