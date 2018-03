Município de Esposende vai atribuir até 40 Bolsas de Estudo para o Ensino Superior

O Município de Esposende vai continuar a apoiar os estudos a nível superior dos jovens do concelho, oriundos de estratos sociais desfavorecidos.



Neste sentido, em reunião do executivo, a Câmara Municipal deliberou atribuir, no presente ano letivo, até 40 Bolsas de Estudo, no valor nominal de 600 euros, o que poderá corresponder a um investimento total de 24 mil euros.



A medida enquadra-se na política educativa e social do Município e constitui um importante contributo para que estes jovens possam obter formação académica de nível superior. Ciente das dificuldades que algumas famílias enfrentam e com o intuito de fomentar a igualdade de oportunidades, o Município tem mantido e reforçado, ano após ano, este apoio. Em 2015, usufruíram desta ajuda 35 estudantes, em 2016 foram atribuídas 40 Bolsas de Estudo e, em 2017, 47.



O prazo de candidatura decorrerá entre 15 de março e 15 de abril, sendo que o regulamento e o formulário de candidatura estarão disponíveis no Portal do Município, em www.municipio.esposende.pt, na área do Balcão Virtual. A candidatura, devidamente instruída com os documentos exigidos, deverá ser apresentada no Serviço de Atendimento Personalizado da Câmara Municipal.



De acordo com o regulamento, os bolseiros irão desenvolver trabalhos de índole social, ambiental, administrativa, cultural e/ou desportiva na Autarquia, durante um período de 22 dias úteis/154 horas, no período de férias letivas, uma experiência que os beneficiários têm considerado muito positiva e bastante enriquecedora, na medida em que lhes possibilita um primeiro contacto com o mundo laboral e, em muitos dos casos, com a sua área de formação.