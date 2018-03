Música para todos os gostos até Junho no GNRation

De Abril a Junho, a somar aos ja? anunciados nomes de Julie Byrne, Peter Broderick ou Kelly Lee Owens, a programac?a?o cultural do GNRation contara? ainda com o po?s-punk lenda?rio das The Raincoats, o rock psicade?lico dos brasileiros Boogarins e as canc?o?es pop dos portugueses Dear Telephone.

A 29 de Junho, as The Raincoats apresentam em Braga um concerto que se preve? como um acontecimento memora?vel, integrado numa digressa?o de tre?s especta?culos que va?o passar tambe?m por Lisboa e Coimbra.

Na mesma noite, os portugueses Dear Telephone, autores de Cut, um respeitado disco de belas canc?o?es editado em 2017, esta?o encarregues de Abrir para a lenda?ria banda. Formados em 2010, a banda que reu?ne Graciela Coelho (White Haus), Andre? Sima?o (la la la ressonance), Ricardo Cibra?o (la la la ressonance) e Pedro Oliveira (peixe: avia?o), inspirou-se no nome da curta-metragem de Peter Greenaway, Dear Phone (1976). Ao segundo longa-durac?a?o, terceiro trabalho discogra?fico contando com o EP Birth of a Robot (2011), os Dear Telephone conquistaram um lugar pro?prio na pop feita em Portugal e levam as canc?o?es maduras e inteligentes ao palco da Blackbox.



Tambe?m no programa para o pro?ximo trimestre, os brasileiros Boogarins apresentam-se em concerto a 6 de Abril. Fernando Dinho Almeida e Benke Ferraz conheceram-se na cidade de Goia?nia e comec?aram a fazer mu?sica juntos ainda adolescentes. Com digresso?es e gravac?o?es constantes, em que destacam as presenc?as em festivais de renome, o grupo tornou-se ja? no expoente ma?ximo do rock brasileiro.

O novo trabalho levou ja? os Boogarins a apresenta?-lo no gigante Rock In Rio Brasil e e? o mote para a digressa?o que os traz a? Europa na primavera deste ano, pouco antes de rumarem aos Estados-Unidos para a estreia na edic?a?o de 2018 do festival Coachella, um dos maiores festivais de mu?sica do mundo.

O programa trimestral do gnration para Abril-Junho conta ja? com concertos de Peter Broderick (25 de Maio) e Julie Byrne (16 de Junho, ja? esgotado). A 28 de Abril, o gnration celebrara? o quinto aniversa?rio com o ja? habitual gnration open day, evento de entrada livre e com diversas atividades a decorrer ao longo do dia e noite. No carda?pio musical, o programa apresenta nomes como Kelly Lee Owens, Powell, Surma, Ermo, Lavoisier, Osso ou DJ Fitz.