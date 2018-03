Nova Arcada acolhe exposição de fotografias da Via Sacra

O Centro Comercial Nova Arcada associa-se à Semana Santa de Braga com uma exposição fotográfica da Via Sacra de Maximinos - um evento que este ano não se realiza, mas que a organização garante que vai regressar com uma nova edição em moldes diferentes já no próximo ano. As 14 fotografias da mostra vão ser colocadas à venda depois da Páscoa, revertendo a favor dos Bombeiros Voluntários de Braga.



A vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, Lídia Brás Dias, foi uma das presenças na inauguração do evento, que aproveitou a ocasião para dizer que a Via Sacra de Maximinos é um projecto que não se pode deixar perder pois tem muito significado para a comunidade e que já ultrapassou as fonteiras do território bracarense.



Quanto à exposição em si, a vereadora assinalou que se trata de mais um momento para promover a introspecção junto dos visitantes do Centro Comercial Nova Arcada, sublinhando que as imagens que constam da exposição devem lembrar o que se passa nos dias de hoje em várias partes do mundo, com genocídios a acontecer e com a loucura das decisões de muitos políticos que põem em causa a nossa vida no planeta.



O director do Nova Arcada, Pedro Leite, garantiu que o Centro Comercial está de braços abertos a todo o tipo de iniciativas. Para nós, Nova Arcada, é sempre um prazer receber e acolher esta exposição fotográfica neste espaço comercial, que é também um espaço da cidade e dos bracarenses quer também proporcionar aos visitantes e consumidores momentos culturais e de lazer, frisou o responsável.



As 14 fotografias que integram a II Exposição Fotográfica da Via Sacra de Maximinos são da autoria de Carlos Ferreira. Esta iniciativa associa-se este ano, assim, à causa dos bombeiros, já que as imagens estão à venda, cada uma pelo preço de 100 euros. O valor da venda é totalmente revertido para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga.



Além da presença do presidente da União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, Luís Pedroso, marcou presença também na inauguração da mostra Marco Sousa, da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal - entidade que tem promovido também a Via Sacra de Maximinos.



A Semana Santa é muito importante para todos nós, sobretudo para os bracarenses, e esta exposição proporciona mais um olhar sobre a Paixão de Jesus Cristo, exibindo as nossaas tradições e os nossos costumes no sentido de que a Semana Santa de Braga tenha uma projecção cada vez maior, disse, sublinhando o facto de este ano ter esta componente solidária para com os bombeiros bracarenses.

Francisco Mota, da organização da Via Sacra de Maximinos, destacou que esta é já um grande evento no contexto da euro-região, apontando que o cancelamento da edição deste ano foi muito difícil. O responsável garante, todavia, que está a ser equacionado um outro modelo para que a iniciativa tenha continuidade num futuro próximo.