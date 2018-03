Pavilhão da UMinho acolhe Final 8 da Taça de Portugal

A Final 8 da Taça de Portugal de basquetebol, de equipas masculinas, vai ter lugar dias 15 a 18 de Março, em Gualtar - Braga, no Pavilhão da Universidade do Minho.

CAB Madeira, Eléctrico, Esgueira, FC Porto, Galitos Barreiro, Illiabum, Benfica e Terceira Basket são os clubes que, entre si, nesta fase, vão definir qual o sucessor do Benfica, que é o actual detentor do troféu (em 2017 venceu na final o CAB Madeira por 85-67).

Hoje, na sessão em que se efectuou o sorteio, a vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, a quem foi confiada a Taça até à final, considerou um privilégio a cidade poder acolher esta fase da competição, frisando ser esta a primeira vez que o evento ocorre em Braga. A autarca sustentou que neste concelho o basquetebol é uma modalidade desportiva que tem vindo a crescer, apontando méritos às acções do SC Braga e do GD André Soares. Assinalou que a final 8 da Taça de Portugal vai ser neste ano apenas o evento mais visível, mas, lembrando que em 2018 Braga é Cidade Europeia do Desporto, garantiu que muitos outros eventos terão lugar para a promoção do basquetebol, dando como exemplo acções de basquetebol de rua.

O presidente da Associação de Basquetebol de Braga, Fernando Monteiro, vincou que a autarquia bracarense tem apoiado muito esta modalidade e salientou que vão estar em prova oito das melhores equipas nacionais.



Águias e Dragões comentam clássico nos quartos-de-final



Tomás Barroso, jogador do Benfica - detentor do título - questionado sobre a sorte ditada pela extracção de bolas que lhe atribuiu nos quartos-de-final como adversário o FC Porto, começou por considerar que a Taça de Portugal é uma prova em que acontecem surpresas, vincando adiante que o clube do Dragão é histórico.

O treinador portista, Moncho Lopez, reputou os encarnados de favoritos à conquista do troféu. Lembrando que os encarnados conquistaram as últimas quatro edições do troféu e também têm dominado na I Divisão, classificou esta eliminatória como muito difícil, mas vincou querer ganhar.



Pedro Costa, treinador do Esgueira, salientou que esta é a única equipa da II Divisão ainda em prova e por isso manifestou orgulho em ter chegado aqui. Referiu-se ao sorteio, que lhe ditou um encontro com os açorianos do Terceira, mesmo admintindo que quaquer jogo é difícil, comentou que "o clube está a passar uma boa fase e vamos desfrutar.

O treinador do Illiabum, Pedro Nuno, que vai defrontar o CAB Madeira, reputou este jogo de extremamente difícil, mas logo adiantou que não faz sentido entrar em campo com outro pensamento que não seja ganhar.