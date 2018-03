Pavilhão da Universidade do Minho recebe mini-olimpíadas para alunos com Necessidades Educativas Especiais

Na próxima sexta-feira, vai decorrer a quarta edição das mini- olimpíadas para alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) das escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo e Secundário, do concelho de Braga.

As provas decorrem entre as 9 e as 13 horas, no Pavilhão da Universidade do Minho, Campus de Gualtar, e contam com a participação de 258 alunos de 12 Agrupamentos de Escola da rede pública do Concelho de Braga, da EB1 de Prado (Vila Verde) e da EB2,3 de Amares, prevendo- -se uma plateia com cerca de 350 assistentes/acompanhantes.



A iniciativa, desenvolvida pelo Município de Braga, conta com a colaboração dos parceiros sociais, Coordenação Local do Desporto Escolar de Braga, Coordenação da Escola de Boccia do Sporting Clube de Braga, Coop21, Universidade do Minho e Escola Profissional de Braga, e terá lugar tendo como mote Braga Cidade Educadora e Braga Cidade Europeia do Desporto, no âmbito do programa Aprender com a Diferença, visando a participação, interacção, solidariedade e respeito pela diferença dos alunos portadores de necessidades educativas especiais.

De acordo com Lídia Dias, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Braga, o Município está atento à forma como a escola responde às necessidades dos seus alunos, sobretudo no que concerne à garantia de direitos e oportunidades e a um acesso pleno à educação, numa concepção de inclusão plena nos diferentes contextos de vida dos jovens com NEE.



Segundo a responsável, a educação para todos pressupõe uma sociedade que reflicta uma atitude inclusiva relativamente à diversidade e às necessidades específicas de todos os seus alunos, e que possibilite a sua participação sagaz. É pensando nesta participação activa que o Município promove esta e outras actividades e/ou programas que incidem no ensino e integração das crianças com NEE.

Para Lídia Dias, as Mini-olimpíadas são uma actividade promotora da equidade social, do desenvolvimento integral e do combate à discriminação individual e social, sublinhando que o número de alunos participantes nas mini-olimpíadas tem aumentado exponencialmente desde a primeira edição.



O evento de natureza lúdico-pedagógico-desportivo é composto de nove provas, tais como: vaivém com obstáculos, lançamento de bola medicinal 2 kg, saltos steps, lançamento do peso, corrida de velocidade, estafetas, voleibol sentado, lançamento de precisão e boccia. Além das provas mencionadas, os alunos também terão oportunidade de assistir aos testemunhos do presidente do Comité Paralímpico e do atleta paralímpico do Sporting Clube de Braga Mário Peixoto que apadrinha a efeméride.