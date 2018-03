'Pela Nossa Terra' faz falta coesão territorial e descentralização

O eurodeputado José Manuel Fernandes afirmou ontem, em Arcos de Valdevez, que o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia é cinco estrelas para Portugal.

José Manuel Fernandes falava na apresentação da obra Pela Nossa Terra - Minho 2018 que decorreu no auditório do Hospital S. José, na vila arcuense, que foi pequeno para acolher todos os que quiseram assistir, contando-se vários presidentes de Câmara do Minho, mas também representantes de várias instituições e colectividades da região, a que se juntou o líder do PSD, Rui Rio.



Na obra, o eurodeputado reflecte as suas preocupações de há muito e que se prendem com a necessidade de coesão territorial e social e de combate ao centralismo.

As grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representam 5 por cento do território nacional, 41 por cento da população e mais de 50 por cento do PIB.

Precisamos de uma efectiva coesão territorial e social e de uma descentralização para que Portugal, todo ele, se possa desenvolver

No orçamento europeu para este ano, o eurodeputado apontou a criação de uma nova linha para o turismo com programas que, neste momento não existem, mas também o reforço das ajudas aos jovens agricultores e o reforço da iniciativa Emprego Jovem, a par do financiamento para o crescimento, investigação e inovação.



Entre as preocupações de José Manuel Fernandes está a diminuição da natalidade, assumindo que este é um desafio brutal para a União Europeia e que Portugal também tem.

O eurodeputado lembrou ainda as potencialidades do Plano Juncker - de que foi negociador - para Portugal.

No que toca a fundos comunitários, no quadro 2014-2020 Portugal dispõe de 26 mil milhões de euros, mas até agora não utilizou sequer 6 mil milhões, apontou José Manuel Fernandes.

Face aos 20 mil milhões de euros que ainda estão disponíveis, o eurodeputado questiona a reprogramação que está a ser traçada. Vamos ver se a reprogramação não será, mais uma vez para centralizar onde já há muitos recursos financeiros.



Tendo em mente as tragédias que afectaram Portugal, o ano passado, José Manuel Fernandes antecipa que se pode reprogramar os fundos comunitários para a prevenção, mas também para ajudar as populações que ainda sofrem e para a dinamização da economia.

O eurodeputado realçou que 75 por cento do investimento público em Portugal resulta da do orçamento da União Europeia, lembrando que só a Croácia depende mais do orçamento da UE.

Em relação ao orçamento que a Comissão Europeia vai apresentar em Maio, José Manuel Fernandes defende que Portugal merece um bom envelope financeiro.



O debate está na municipalização



A descentralização foi um dos temas suscitados pela apresentação, ontem, em Arcos de Valdevez, de mais uma publicação da série Pela Nossa Terra, da autoria do eurodeputado José Manuel Fernandes.

O primeiro apelo ao debate em torno da descentralização foi deixado pelo presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves. logo na abertura.

O edil arcuense apelou também ao entendimento entre os partidos com representação parlamentar para fazer as reformas que é necessário fazer.

Sobre esta matéria, o presidente do PSD, Rui Rio, reafirmou a disponibilidade do partido para o diálogo sempre que estiver em causa o interesse de Portugal.



Quando está em causa o envelope financeiro compete a todos os portugueses apoiar e reforçar o Governo para que ele chegue a Bruxelas e negoceie o melhor possível sustenta Rui Rio.

Em relação à reprogramação dos fundos comunitários, o líder do PSD admite dar o aval ao Governo se ele for coerente e olhar para as assimetrias, mas se for para acentuar assimetrias, o PSD não pode estar de acordo.

Rui Rio assume que isto é válido para outras reformas estruturais que Portugal precisa de fazer e que podem avançar se houver entendimento alargado entre os partidos.

Rui Rio também falou de descentralização, mas refere que o tem vindo a ser discutido é a municipalizaçao, considerando positivo que se chegue a um entendimento.



O líder social-democrata acredita na mais-valia da escala municipal, desde que as competências sejam acompanhadas de envelope financeiro, a que mais tarde terá que se chamar lei das finanças locais.

Rui Rio salvaguarda que estes entendimentos não querem dizer que um partido da oposição como o PSD não cumpra a sua obrigação de ser oposição ao actual Governo justificando: porque o actual Governo é mau e é nossa obrigação democrática espicaçá-lo a fazer melhor.

Ao mesmo tempo que faz oposição, a missão do PSD é construir uma alternativa que mostre que somos capazes de fazer melhor afirmou o líder social-democrata.



Rui Vieira de Castro: "Solução não é menos Europa, é mais Europa, mais partilha e mais solidariedade



Foi ao reitor da Universidade do Minho (UMinho), Rui Vieira de Castro, que coube a apresentação da obra Pela Nossa Terra.

O reitor da UMinho começou por elogiar o título da obra que considerou estimulante porque nos remete para o Minho na sua diversidade e para a sua defesa, mas também porque elenca os problemas e desafios com que nos defrontamos, a nível local, regional, nacional e europeu.

Entre os desafios está a demografia que, no entender de Rui Vieira de Castro exige novas políticas públicas que permitam estancar o crescimento negativo e a dificuldade em atrair e fixar população estrangeira.

Para o reitor da UMinho, as políticas têm que passar necessariamente pela valorização das regiões, de forma a libertar o seu grande potencial e a dar um salto qualitativo no desenvolvimento.



Rui Vieira de Castro admite que isto não se faz se não formos capazes de atrair e de fixar pessoas. Neste contexto, reconhece que a Universidade tem vindo a fazer o seu papel, sendo inegavel o papel das instituições universitárias no desenvolvimento.

As universidades são, também, testemunho fortíssimo das vantagens que podem decorrer de uma União Europeia (UE) forte, aponta o reitor da UMinho, para quem o desafio é mesmo o da construção de uma UE forte.

Ao disponibilizar um conjunto vasto de informações sobre as instituições europeias, a obra Pela Nossa Terra - Minho 2018 dá um contributo essencial para o debate sobre a construção europeia, sustenta o reitor, para quem a solução não é menos Europa, é mais Europa, mais solidariedade, mais responsabilidade, mais partilha, em suma, mais União Europeia.