A Piscina Municipal de Barcelos abre hoje ao público, depois de ter sido alvo de obras de remodelação devido aos estragos causados pelo mau tempo em Fevereiro de 2017.

Os trabalhos, avaliados em cerca de 600 mil euros, consistiram na remodelação dos sistemas hidráulico e mecânico, da cobertura e das paredes envidraçadas.

Era uma obra que estava pensada há algum tempo, mas este processo foi acelerado com a intempérie do ano passado, e portanto o município fez um investimento de cerca de 600 mil euros, criando condições de segurança, e na parte hidráulica e do bem-estar. revelou Armandina Saleiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, que ontem visitou as Piscinas Municipais.



A cobertura do edifício foi reforçada com isolamento térmico. No que diz respeito à ventilação, foi substituído o sistema da desumidificação, de modo a melhorar a qualidade do ar interior. Foram, ainda, substituídas as condutas de aspiração na nave da piscina e os filtros de areia.

A infraestrutura recebe, todos os anos, cerca de 180 mil pessoas. Temos uma média de 2600/2800 alunos isentos de taxa. Temos uma média de três mil utentes a pagar. Neste momento temos 80 instituições, incluíndo escolas e instituições de solidariedade social, a usar estas instalações, o que nos satisfaz imenso, afirmou Francisco Rocha, vereador do pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Barcelos.



O mesmo responsável adiantou ainda que a verba resultante das taxas pagas pelos utentes é suficiente para manter as Piscinas Municipais em funcionamento. Mesmo atendendo às isenções que temos, consegue-se viver através das taxas e das mensalidades que os nossos utentes pagam, disse Francisco Rocha.

As inscrições para que os alunos das escolas do concelho possam usufruir do espaço terminam a 23 deste mês.

Além da Natação (existe uma Escola de Natação dos Amigos da Montanha), as Piscinas Municipais acolhem aulas de hidroginástica, hidroterapia e aulas para bebés dos três aos seis anos.

Neste momento temos um universo de 28 professores, incluíndo três ou quatro nadadores-salvadores, o que dá garantia do êxito destas piscinas, declarou Francisco Rocha.