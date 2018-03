Piscinas Municipais de Barcelos reabrem segunda-feira

As Piscinas Municipais de Barcelos reabrem na próxima segunda-feira, após terem estado fechadas durante mais de um ano para obras de requalificação, disse camarária.

As piscinas estão encerradas desde Fevereiro de 2017 e as obras tinham um prazo de execução previsto de três meses, sendo a derrapagem justificada com a complexidade da intervenção e com o facto de as máquinas só serem produzidas fora do país.

Para a Câmara Municipal de Barcelos, a intervenção realizada era necessária e importante, face ao desgaste natural dos equipamentos mecânicos, decorridos 17 anos sobre a abertura ao público das piscinas.

A Câmara Municipal de Barcelos sublinha que, no âmbito de inspecções regulares de manutenção, foi detetada a necessidade de renovar e introduzir melhorias ao nível da cobertura e dos equipamentos hidráulicos, mecânicos e da qualidade do ar interior das piscinas.



As obras incidiram na substituição da cobertura do edifício, que foi dotado de um reforço do isolamento térmico, melhorando o comportamento térmico da envolvente exterior. Incluíram ainda o reforço estrutural dos vãos envidraçados, com substituição e/ou reparação de todos os equipamentos hidráulicos e mecânicos. Houve ainda intervenção na área da ventilação, nomeadamente a substituição do sistema de desumidificação, para melhorar significativamente a qualidade do ar interior das piscinas.

Substituição das condutas de aspiração na nave da piscina, substituição dos filtros de areia e renovação do sistema de ventilação/climatização foram outras das intervenções.