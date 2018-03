Ponte de Lima candidata às 7 Maravilhas à Mesa

Ponte de Lima é sobejamente conhecida como um dos maiores polos gastronómicos de Portugal, pelas suas iguarias confecionadas à base de produtos típicos da terra, sendo esta a razão pela qual o Município de Ponte de Lima decidiu apresentar duas mesas candidatas ao concurso 7 Maravilhas à Mesa.



O regulamento do concurso define que para cada mesa sejam apresentados sete patrimónios de origem local, representativos do melhor que a região tem para oferecer, devendo incluir gastronomia, vinhos e turismo.

Assim, considerando a harmonização entre a gastronomia e vinho, bem como a experiência associadas ao turismo e ao território, foram escolhidos os seguintes patrimónios para integrarem as duas mesas:

A mesa Rústica de Ponte de Lima apresentada no Mosteiro de Refoios do Lima, um dos mais importantes cenóbios do Alto Minho, cuja origem é anterior à nacionalidade, é composta por Enchidos Tradicionais, por Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima, verdadeiro ex-libris da cozinha tradicional, e pelo Bacalhau de Cebolada numa harmonia perfeita com o Vinho Branco da casta Loureiro, o Vinho Tinto da casta Vinhão e a Aguardente Vínica Velha da Adega Cooperativa de Ponte de Lima.



A mesa Primavera de Ponte de Lima apresentada no Paço de Calheiros, considerado como uma das mais representativas casas nobres do Minho, é composta pelas tradicionais Pataniscas de Bacalhau, à Lampreia à Bordalesa e ao Naco de Carne Minhota numa harmonia perfeita com o Vinho Branco e Tinto produzidos pela Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima e com o Espumante Bruto Loureiro da Adega Cooperativa de Ponte de Lima.



Ambos os patrimónios que integram a categoria Roteiros Mosteiro de Refoios do Lima e Paço de Calheiros , estão classificados como Monumentos de Interesse Público e integram, entre outras, a Rota ITER VITIS Os Caminhos da Vinha, cuja sede Portuguesa foi recentemente instalada em Ponte de Lima, no Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde (CIPVV).



As mesas apresentadas por Ponte de Lima disputarão o título de Maravilha com mesas de todas as regiões de Portugal.