População famalicense desafiada a homenagear combatentes da 1.ª Guerra Mundial

Cem anos passados da Batalha de La Lys, durante a I Guerra Mundial, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está a preparar uma homenagem aos mais de 500 soldados, cabos, sargentos e oficiais famalicenses que participaram neste combate, considerado um dos maiores desastres militares da história de Portugal.

As comemorações decorrerão no dia 9 de Abril e terão como ponto alto a inauguração da exposição A I Grande Guerra e a sua repercussão em Vila Nova de Famalicão, para a qual a autarquia famalicense está a apelar à colaboração de familiares e amigos dos expedicionários naturais do concelho, desafiando-os a ceder, a título de empréstimo, fotografias, cartas, uniformes, entre outros objectos pessoais dos ex-combatentes para que venham a integrar a mostra.



Os objectos emprestados pelos famalicenses deverão ser entregues até dia 23 de Março, no Museu Bernardino Machado, local que acolherá a exposição.

Entretanto, a Câmara Municipal disponibilizou para consulta on-line, em www.vilanovadefamalicao.org, o nome dos mais de 500 expedicionários famalicenses que combateram na Batalha de La Lys.

Em comunicado, a autarquia realça que para o dia 9 de Abril está, também, agendada uma Guarda de Honra com militares do Regimento de Cavalaria n.º 6 Braga, na Praça 9 de Abril, espaço central da cidade que conta com um monumento de homenagem aos mortos na I Grande Guerra Mundial.

Segue-se depois a celebração de uma missa em honra dos ex- -combatentes, na antiga Igreja Matriz.