Póvoa de Lanhoso implementa projeto de promoção do sucesso escolar

Team4scholl é como se chama o mais recente projeto que o município da Póvoa de Lanhoso já está a implementar e que pretende ser agregador das medidas educativas de promoção do sucesso escolar e de combate ao abandono escolar.



O Município da Póvoa de Lanhoso, em colaboração com os Agrupamentos de Escolas do concelho, terá um papel fundamental ao nível da prevenção, da intervenção e da redução das situações de abandono escolar. Esta equipa, constituída por técnicos da autarquia de diversas áreas de atuação, desde a área social, de educação e de psicologia, irá de forma itinerante desenvolver um conjunto de ações em contexto escolar.



Este projeto vem responder a uma necessidade identificada pelas escolas nos seus planos de ação estratégica e todas as ações levadas a cabo pela equipa estão a ser desenhadas de forma articulada com os Agrupamentos de Escolas e em total sintonia com as respostas e projetos em implementação.



A Educação tem vindo a ser uma aposta deste Executivo, porque o aumento dos níveis de educação e formação da população constitui uma das mais importantes alavancas para a modernização do território e para a diminuição das desigualdades.



O projeto Team4scholl foi aprovado após submissão de uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Ave, que está a ser desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Ave.