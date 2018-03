Professora da UMinho coordena Observatório das Comunidades Ciganas

Maria José Casa-Nova, professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho, acaba de assumir a coordenação do Observatório das Comunidades Ciganas. Esta unidade informal está ligada ao Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e à secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Lopes Monteiro.



Para Maria José Casa-Nova, este convite significa o reconhecimento de todo o trabalho científico e de intervenção politico-cívica que tem desenvolvido com a população cigana desde 1991. Para mim, aceitá-lo é o prolongamento do meu comprometimento com uma determinada mudança social, no sentido da humanização das sociedades, considera.



O Observatório tem como missão o estudo e o acompanhamento estratégico e científico da população cigana em Portugal e o apoio ao ACM, sobretudo na produção de recomendações para a conceção de políticas públicas. Ã investigadora explica que o trabalho do Observatório se desenvolverá em torno de quatro dimensões fundamentais: realização e publicação de investigação científica nacional (e investigação internacional comparada); parcerias com centros de investigação e organizações não governamentais; participação em conferências, reuniões e redes nacionais e internacionais ligadas à população cigana e às problemáticas da desigualdade, da discriminação e dos Direitos Humanos; publicação de uma newsletter e realização de conferências nacionais e internacionais científicas e sobre os projetos do Observatório das Comunidades Ciganas.



O desenvolvimento deste trabalho conjunto auxiliará a elaboração de políticas públicas teórica e empiricamente sustentadas, a visibilização positiva da população cigana na sociedade portuguesa e a projeção internacional do Observatório, da produção científica e das políticas públicas portuguesas neste âmbito, resume a responsável.



Nota biográfica



Maria José Casa-Nova nasceu em Viana do Castelo em dezembro de 1963. Fez o mestrado em Educação Intercultural pela Universidade do Porto, o doutoramento em Antropologia Social pela Universidade de Granada, em Espanha, e é docente da UMinho há mais de duas décadas. Pesquisa no Centro de Investigação em Educação da UMinho e no Grupo de Investigação em Infância e Educação em Contextos Migratórios da Universidade Autónoma de Barcelona (UAB), em Espanha. É conselheira do ACM, membro da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e membro do Conselho Geral da UMinho, coordenando também o Núcleo de Educação para os Direitos Humanos.



A nível internacional, é membro da Rede Europeia de Estudos Romani, do Observatório Europeu das Políticas para Grupos Ciganos e, entre outros, faz parte da direção da Rede de Investigação Relações étnicas, racismo e antissemitismo da Associação Europeia de Sociologia. Realizou estadias na UAB, na Universidade de Greenwich e no University College London, ambos no Reino Unido. Liderou e participou em projetos de investigação nacionais e internacionais; atualmente coordena a equipa portuguesa do projeto RISE-Roma Inclusive School Experiences, financiado pela Comissão Europeia. Tem dezenas de publicações sobre Sociologia da Educação, Educação Intercultural, Políticas Educativas, Etnografia, Cultura Cigana, Género, Cidadania, Direitos Humanos e participa na imprensa e em iniciativas na sociedad