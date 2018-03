Projecto apresentado pelo município de Fafe quer combater desemprego jovem

ASA - Ave Social Angels, é uma ferramenta importante para combater o desemprego jovem no concelho, assumiu o presidente da Câmara municipal de Fafe, Raul Cunha, durante a apresentação deste projecto que procura o combate ao desemprego jovem.

Depois do sucesso da experiência piloto na Póvoa de Lanhoso, a Comunidade Intermunicipal do Ave entendeu que seria útil e interessante divulgar e alargar este projecto aos restantes municípios. Este projecto está muito vocacionado para ajudar a resolver o problema do desemprego nos jovens, procurando estimular e apoiar a criação de pequenas empresas e do próprio negócio, sublinhou o autarca, esperando que em Fafe as empresas, os parceiros e a comunidade jovem se envolvam para criar oportunidades de negócio e o seu auto-emprego.



O ASA - Ave Social Angels é uma iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social que visa o combate ao desemprego jovem, através da promoção da empregabilidade, do fomento de competências empreendedoras, do apoio à criação de micronegócios e de iniciativas de empreendedorismo social com intervenção nos oito municípios do Ave.

Até Julho de 2019, o desafio passa pela mobilização e participação activa de múltiplos agentes do território na (co)construção de projectos facilitadores da empregabilidade jovem, confluindo as repetitivas missões, vocações, competências, interesses e vontades para a concretização deste desígnio.