Prozis entrega apoio de 5 mil euros à Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga

A Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga (AADVDB) recebeu, na manhã de ontem, a visita de representantes da Prozis, empresa sediada no Parque Industrial de Fontarcada, e líder europeia em suplementação e alimentação funcional. Paula Milhão e Sérgio Faria visitaram as instalações da AADVDB, nos Moinhos Novos, na vila povoense, ficando a conhecer o trabalho que ali se desenvolve, em prol da melhoria da qualidade de vida dos portadores de deficiência visual. Consigo levaram um apoio de cinco mil euros, para apoiar a aquisição recente de uma carrinha por parte da instituição.



No decurso da visita, Domingos Silva, presidente da direcção, explicou que a AADVDB recebe utentes de vários pontos do distrito, para participar nas actividades que ali são desenvolvidas e conviver. O responsável não esqueceu o apoio da autarquia da Póvoa de Lanhoso, nomeadamente no acesso às piscinas municipais. Recorde-se que a aquisição da carrinha contou com o apoio da Segurança Social e da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. O presidente da direcção da AADVDB aproveitou também a oportunidade para dar a conhecer alguns dos sócios honorários da instituição, nomeadamente Fernando Santos, António Simões, Prof.º Aníbal Cavaco Silva e Jorge Nuno Pinto da Costa.



A nossa política é a de ajudar as pessoas que ajudam outras. A nossa vertente é sempre a de 'excede-te a ti mesmo'. Por isso, nesta associação vemos pessoas que se excedem a si mesmas todos os dias, que é a base da nossa empresa. A actividade da vossa entidade é ajudar os outros a serem melhores todos os dias. Aquilo que procuramos fazer no sítio em que estamos é procurar entrelaçar com a comunidade. A nossa seriedade é dar à comunidade aquilo que ela nos dá , referiu Sérgio Faria, da Prozis.