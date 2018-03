PS de Braga considera Ricardo Rio incapaz de ser presidente

O PS de Braga manifesta preocupação pela forma como o presidente da câmara tem vindo a tratar a questão da segunda fase da Academia do Sporting de Braga e declara-se perplexo com o comportamento de Ricardo Rio em todo este processo.

Foi com natural estupefacção que o PS tomou conhecimento da postura do chefe do executivo, primeiro arrastando durante dois anos a resolução de um problema, depois tentando sair incólume de uma situação que o próprio Ricardo Rio criou. Na base do problema está, concretamente, a discordância do SCB relativamente aos termos do contrato a qual, como agora foi finalmente tornado público, havia sido transmitida ao presidente da Câmara logo após a ratificação da minuta de contrato pela Assembleia Municipal, adianta o PS em comunicado.



No mesmo documento, o PS condena veementemente a postura de Ricardo Rio, que nunca informou os restantes eleitos da existência de tal diferendo nem sequer tentou remediar a situação, conforme lhe foi proposto pelo SCB, e manifesta a sua preocupação pelo facto de este diferendo poder atrasar o arranque das obras da segunda fase que inclui a revitalização das antigas piscinas, junto ao Estádio Municipal. E acrescenta que a questão é tanto mais grave quanto é certo que os últimos desenvolvimentos puseram a nu uma realidade que, para o PS não é nova, embora preocupante: estes acontecimentos vieram demonstrar uma vez mais que Rio não é capaz de assumir na sua plenitude as funções de presidente da câmara, como se conclui pelo facto de ter pedido ao presidente do SCB para ser ele a convidar os vereadores e Assembleia Municipal para uma reunião nas instalações do clube.