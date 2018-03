PSP detém jovem de 17 anos suspeito de traficar junto a escolas de Barcelos

A PSP apreendeu, em Barcelos, mais de 600 doses de haxixe a um jovem de 17 anos que, de acordo com fonte policial, tinha como destino ser vendido junto da comunidade escolar do concelho.

A detenção e apreensão resultam de uma operação desencadeada pela Brigada de Investigação Criminal da PSP de Barcelos, anteontem.

O jovem de 17 anos foi detido na Rua Dr. Aníbal Araújo, na cidade de Barcelos, na posse de haxixe suficiente para 278 doses individuais e ainda uma arma branca, um telemóvel e 125 euros em numerário, material que foi apreendido pela PSP.



Na sequência da detenção, a PSP efectuou uma busca domiciliária que culminou com a apreensão de mais 347 doses de haxixe; liamba suficiente para 71 doses, uma arma de fogo e ainda duas armas brancas e uma faca de cozinha.

O jovem, detido por suspeita de tráfico, foi ontem presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, desconhecendo-se, até à hora de fecho desta edição, a medida de coacção que lhe foi aplicada.

Com a acção desencadeada ontem, a Brigada de Investigação Criminal de Barcelos assume o objectivo de prosseguir a estratégia de combate à criminalidade organizada na área do Comado Distrital de Braga.