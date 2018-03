Recitais, concertos e teatro trazem Poesia ao Centro

Recitais, concertos, teatro, conversas levam a Poesia ao Centro, a partir de hoje e até ao dia 21 de Março, numa iniciativa do Município de Braga, da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e da Rede de Bibliotecas de Braga.

A Poesia ao Centro tem como linha orientadora a celebração do Ano Europeu do Património, cuja ligação será visível através do projecto realizado em colaboração com as escolas do concelho intitulado Trouxe-te um Verso e que resultará numa exposição colectiva em montras e espaços simbólicos no centro da cidade.



Também para o público mais jovem decorre no salão medieval da Reitoria da Universidade do Minho (UMinho) o teatro/ /oficina O verso invisível numa viagem para descobrir e redescobrir o prazer das palavras e da rima, mas também dos sons, da música e do desenho. Este espectáculo é baseado na poesia de Vergílio Alberto Vieira.

Da programação destacam-se alguns recitais poéticos de relevante interesse onde se destacam três momentos especiais: um Recital de Música e Poesia coordenado pela Fundação Cupertino de Miranda que conta em palco com a voz de Isaque Ferreira e António Gonçalves acompanhados pelo Quarteto de Cordas Artave, no dia 17, no Salão Nobre do Palácio dos Biscainhos. No dia 20 de Março, o público será presenteado com um recital de Poesia e Harpa com a inconfundível voz de Pedro Lamares acompanhando a harpa por Ana Isabel Dias num projecto intitulado Um Regresso Secreto por Jacarandá.



No Dia Mundial da Poesia, dia 21 de Março, é o espectáculo Canto dos Poetas, que sobe ao palco do Salão Medieval da Reitora da Universidade do Minho e que conta com a participação do Coro Académico, do Grupo de Poesia e da Tuna Universitária desta academia.

Há um vasto e ecléctico programa de actividades que visa reflectir sobre as mais diversas manifestações de poesia e o modo como ela diz o mundo.

Nesta edição, o programa mantém a distribuição de poemas através do projecto A Poesia é o Melhor Remédio que para além de hospitais, farmácias e centros de saúde percorrerá novos espaços com mensagem de esperança para a alma dos bracarenses.