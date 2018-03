Remodelação da sede da junta de Riba de Ave permite acolher posto dos CTT

O espaço, que foi recentemente remodelado, foi visitado ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.Paulo Cunha frisou que a remodelação do interior do edifício (onde, para além da Junta de Freguesia funciona também um espaço do Cidadão e algumas colectividades), era um desejo que foi antecipado devido ao encerramento da estação de Correios. Ainda que não houvesse a necessidade de reinstalação dos serviços dos CTT, a obra era necessária, pela pujança, pelo dinamismo de Riba de Ave, considerou o autarca famalicense. Paulo Cunha considerou ainda que o espaço é muito procurado pelos vários serviços que disponibiliza à população e não tinha as condições necessárias e que o espaço destinado aos CTT é uma ínfima parte da intervenção. A decisão dos CTT fez com que se acelerasse essa intervenção.



Com os trabalhos realizados, que custaram cerca de 60 mil euros, o edifício ganhou condições excelentes de atendimento e acolhimento da população, dignificando a comunidade, disse Paulo Cunha. O edil enalteceu ainda o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia de Riba de Ave, na procura de alternativas para o posto dos Correios.

A presidente da Junta de Freguesia de Riba de Ave, Susana Pereira, afirmou que a solução para o posto dos Correios não era a que procurávamos, mas não podíamos ficar eternamente à espera de que as coisas se resolvam.

O director da Região Norte dos Correios. Pedro Neves, garantiu que o balcão vai disponibilizar todos os serviços que eram prestados na Estação de Correios.



A visita à sede da Junta de Riba de Ave serviu para anunciar novos investimentos na vila, particularmente no que diz respeito ao estacionamento. O novo parque de estacionamento ficará localizado junto da Biblioteca Municipal e beneficiará não só estes serviços públicos, como também a escola e a própria biblioteca, anunciou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. A presidente da Junta de Freguesia de Riba de Ave, Susana Pereira, destacou que essa obra é de extrema importância para a população. O estacionamento é importante em qual- quer parte da vila. Temos a escola do primeiro ciclo que estará em funcionamento em Setembro. Precisamos de arranjar solução para o estacionamento aqui, salientou Susana Pereira.