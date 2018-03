SC Braga B encalhou na Madeira

Após duas vitórias moralizadoras, a equipa B do SC Braga não conseguiu engatar a terceira na ilha da Madeira, vendo interrompido ciclo de recuperação na tabela classificativa. Golos de Felipe Lopes e Murilo permitiram ao Nacional virar o resultado e vencer na recepção aos Guerreiros por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da II Liga.

Depois de o encontro ter chegado ao intervalo igualado a zero, a equipa madeirense viu-se em desvantagem no marcador aos 56, depois de Denisson adiantar os visitantes, mas deu a volta com os tentos de Felipe Lopes (68) e de Murilo (85).

A viver um dos seus melhores ciclos no campeonato, no qual tem o melhor ataque (51 golos), o Nacional da Madeira está a apenas dois pontos da liderança e quando tem ainda de disputar um jogo em atraso, frente ao Real, em 21 Março.



O Nacional foi um conjunto dominante ao longo da primeira parta, tendo criado bons lances de perigo, mas sem o discernimento necessário para fazer entrar a bola na baliza adversária.

Os jovens bracarenses, por sua vez, poucas vezes se acercaram da baliza insular, mas, quando o fizeram, criaram verdadeiros lances perigosos; como aos 35 minutos, em que Midana surgiu sozinho diante de Daniel Guimarães, mas não teve a frieza necessária para bater o guarda-redes nacionalista.

Já na segunda parte, aos 56 minutos, Denisson aproveitou um erro defensivo dos 'alvinegros' e sobre a linha de baliza fez o golo, num lance confuso na pequena área, em que Daniel não conseguiu segurar a bola.



A formação madeirense reagiu e instalou-se no meio campo adversário e, aos 68 minutos, chegou à igualdade, num lance de bola parada, em que o defesa Felipe Lopes saltou mais alto e de cabeça fez o golo.

Perante a necessidade de somar os três pontos em casa, a equipa da Choupana foi insistente na forma como procurou chegar à vitória, logrando esse propósito aos 85 minutos, por Murilo, num lance de ataque bem urdido, finalizado pelo avançado.

Nos derradeiros minutos, o Nacional da Madeira procurou o terceiro golo, tendo três oportunidades para consegui-lo, mas sem conseguir que o resultado se alterasse, mas acabou cumprindo com o essencial que foi a conquista dos três pontos.