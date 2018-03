Segunda edição do Festival Húmus com valor acrescentado para a literatura

Foram seis dias de atividade intensa na 2.ª edição do Húmus Festival Literário de Guimarães, que encerrou na passada segunda-feira, 12 de março, com uma conferência protagonizada por Norberto Cunha, sobre o tema Os croquis políticos de Raul Brandão: um jogo de máscaras e fronteiras.



Nesta segunda edição do Festival Literário de Guimarães, além de celebrar a leitura e a obra de Raul Brandão, procurámos celebrar a mulher personificada na figura de Maria Angelina e desta forma tentar perceber o que é que a Maria Angelina deu a Raul Brandão, apontou a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Guimarães, destacando um programa rico e sobretudo abrangente. Adelina Pinto mencionou a realização de conferências com convidados de áreas diversas, incluindo a Ciência, numa Entrevista de Vida a Carlos Fiolhais, ou a Liberdade de Imprensa e os Direitos da Mulher, com a participação de Maria Antónia Palla.



Ao assinalar os 151 anos do nascimento de Raul Brandão, na passada segunda-feira, 12 de março, a Câmara Municipal de Guimarães vincou o objetivo da promoção da leitura, através da cultura, reforçando a realização do Festival Literário. O Festival Húmus nasceu o ano passado, aquando os 150 anos de Raul Brandão e esse foi o motivo maior, mas queremos que em Guimarães aconteça, anualmente, um festival literário sempre a partir de Raul Brandão. Será o momento de reflexão da leitura, da literatura e do teatro e naquilo que as artes podem trazer como valor acrescentado para a literatura, destacou Adelina Pinto, numa alusão às sessões de leitura e espetáculo de teatro protagonizada pelos alunos do concelho.



Esta edição do Húmus contou com a participação de Secundino Cunha e Manuel Roque, na apresentação do livro Raul Brandão e a Casa do Alto, além das intervenções de António José Pereira da Costa, Maria Antónia Palla, Mariana Silva, Natália Fernandes, Teresa Esquível, Paulo Lopes Silva, Helena Vasconcelos, Cristina Branco, Paulo M. Morais, Filipa Melo, Isabel Rio Novo, Carla Maia de Almeida, Dulce Maria Cardoso, Isabel Pires de Lima, Miguel Zenha, Mónica Baldaque, Maria João Reynaud, Miguel Real, Norberto Cunha e Tito Couto.



O Festival Húmus foi organizado pela Câmara Municipal de Guimarães e Biblioteca Municipal Raul Brandão, com o apoio da Sociedade Martins Sarmento e Junta de Freguesia de Nespereira.