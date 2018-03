Semana Santa de 2017 gerou impacto económico de 9,5 ME

As Solenidades da Semana Santa de 2017 atraíram à cidade de Braga 64 mil visitantes de fora do distrito. Esse movimento teve um impacto económico e mediático de cerca de 15 milhões de euros, conclui um estudo elaborado por uma equipa da Escola de Economia e Gestão (EEG) da Universidade do Minho, ontem divulgado.



Cerca de 9,5 milhões de euros de impacto na economia local são imputáveis directamente à realização das Solenidades da Semana Santa, deduzida a actividade turística numa semana normal, na mesma altura do ano.

O valor de 9,5 milhões de euros traduz o resultado directo gerado pelas despesas dos turistas, somado aos impactos directos e induzidos, na ordem dos 7, 5 milhões de euros, e ao impacto mediático das Solenidades calculado em dois milhões de euros.



O estudo coordenado por três investigadores da Escola de Formação Executiva da EEG conclui que por cada euro gasto pela Comissão da Quaresma e das Solenidades da Semana Santa, foram gerados 103 euros em volume de negócios, com destaque para os sectores da hotelaria, restauração e comércio.



Os 7,5 milhões de euros facturados pelas empresas do concelho nesse período traduziu-se num contributo para o PIB?de 4,2 milhões de euros e em 1 221 milhões de euros de receita fiscal.



O estudo encomendado pela Comissão da Semana Santa à Universidade do Minho baseou-se em questionários a mais de 1 100 visitantes e residentes e a 131 comerciantes .



O cónego Luís Miguel Rodrigues, presidente da Comissão, das Solenidades, relevou ontem que a programação da Semana Santa é avaliada de forma muito positiva, sendo recomendada por 99% da totalidade dos inquiridos, destacando-se as procissões e outras celebrações religiosas como principais focos de atracção.