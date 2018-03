Série imbatível dos Guerreiros do Minho coloca Abel Ferreira entre os melhores

Uma recta final de temporada que pode ditar novos recordes em Braga. A série imbatível dos Guerreiros do Minho, com cinco triunfos consecutivos e nenhum golo sofrido - entre campeonato e último jogo da Liga Europa: Moreirense (3-0), Estoril (0-6), Tondela (1-0), Marselha (1-0) e Vitória SC (0-5) - coloca Abel Ferreira entre os treinadores mais bem sucedidos da história do SC Braga e abre perspectivas de um final de época emocionante, já que o ataque definitivo ao pódio tem dois testes determinantes nas próximas duas jornadas: a deslocação a Chaves e a recepção ao Sporting, adversário directo na luta pelo terceiro lugar, a quatro pontos de distância.



O triunfo no dérbi da última ronda colocou Abel entre os melhores e de olhos postos, claramente, em bater recordes. Isto, porque os arsenalistas estão instalados no quarto lugar, com 58 pontos (19 vitórias, um empate e seis derrotas), quando estão decorridas 26 jornadas da I Liga. Os mesmos pontos com que terminaram Paulo Fonseca, na época 2015/16 (16 vitórias, 10 empates e oito derrotas), e Sérgio Conceição, em 2014/15 (17 vitórias, sete empates e dez derrotas).



Certo é que Abel Ferreira já superou treinadores como José Peseiro, que terminou o campeonato em 2012/13 com 52 pontos, no quarto lugar, com 16 vitórias, quatro empates e 10 derrotas, e Jesualdo Ferreira. Na última temporada, que começou com Peseiro, passou por Jorge Simão e terminou com Abel, o SC Braga foi quinto, com 54 pontos.

A meta é agora superar os dois melhores registos de sempre da história: os 62 pontos de Leonardo Jardim, da temporada 2011/12, em que o SC Braga foi terceiro classificado, e o mítico registo de Domingos Paciência, em 2009/10, ano em que os arsenalistas lutaram até à última jornada pelo título e fecharam época com 71 pontos. Faltam oito jornadas, estão 24 pontos ainda em disputa e Abel está a 13 de igualar o feito de Domingos.