Som da Memória ajuda seniores de Esposende

O Serviço de Acção Social do Município de Esposende está a implementar o projecto Som da memória paisagens sonoras, no âmbito do Programa de Envelhecimento Activo, propondo a criação de um espaço de encontro destinado a pessoas com problemas de memória ou demência, proporcionando experiências de estimulação cognitiva e sensorial através da música. Por via do exercício criativo pretende-se estimular o convívio destes cidadãos, respeitando a singularidade de cada qual.

Este projecto deriva do trabalho anteriormente desenvolvido, no âmbito do Coro Sénior de Esposende, espaço onde verificou-se a necessidade de implementar um trabalho mais específico com cidadãos que sofrem de demências.

Na sequência das oficinas corais e instrumentais, desenvolvidos por Rita Campos Costa e José Figueiredo, da Frenesim, no ano âmbito do trabalho que sustentou a candidatura ao Prémio BPI 2016, proporcionaram aos coralistas uma experiência enriquecedora no plano da formação musical, tanto a nível individual como colectivo.



O projecto Som da memória paisagens sonoras, pretende acolher pessoas com problemas de memória ou demência e respectivos familiares e cuidadores, com o objectivo de proporcionar experiências através da música, assente no convívio saudável, respeitando e valorizando as raízes históricas e culturais da própria comunidade.

Som da memória paisagens sonoras constituir-se-á como um espaço onde irá prevalecer o exercício criativo, a expressão das subjectividades e singularidades de cada participante, num ambiente acolhedor, com base num referencial de inclusão social e integralidade pessoal. Por outro lado, pretende-se contribuir para a sensibilização sobre a problemática da demência e promover a capacitação e valorização dos familiares e cuidadores.