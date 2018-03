Teatro amador mostra-se a partir de Vila Nova de Famalicão

Em Vila Nova de Famalicão, terra que Camilo Castelo Branco escolheu para viver e produzir a maioria das suas obras, há mais de uma década que a mesma dramaticidade serve de inspiração para a realização do Festival de Teatro Amador Terras de Camilo, que tem como principal objectivo impulsionar a actividade dos grupos de teatro amador do país, dando a conhecer o seu trabalho e os seus actores.

A iniciativa, promovida pelo Grupo de Teatro Amador Camiliano Grutaca, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, vai este ano para a sua 12.ª edição e arranca já no próximo sábado, dia 17 de Março, com a interpretação da obra camiliana Os Brilhantes do Brasileiro, pelo Grutaca.



Até 20 de Maio, há cerca de uma dezena de peças apresentadas por sete companhias nacionais para ver gratuitamente no palco do Centro de Estudos Camilianos, mesmo em frente à Casa Museu de Camilo, em S. Miguel de Seide.

Os espectáculos decorrem aos sábados (21.30 horas) e aos domingos (16 horas) e a entrada é livre até à lotação da sala.

Depois do arranque no dia 17 de Março, no dia 25, a companhia de teatro Quatro Ventos, de Santo Tirso, sobe ao palco para apresentar João sem medo, uma adaptação da obra As aventuras de João Sem Medo de José Gomes Ferreira.

A 7 de Abril, o Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense, de Vila Real, apresenta O Chá de São Cornélio.



No dia 14 de Abril é a vez da Sociedade Artística Tramagalense, de Abrantes, participar no festival com a peça Agarra que é milionário, de Tozé Martinho.

O Grupo de Teatro Olimpo, de Leiria, vem a Famalicão apresentar no dia 21 de Abril, a peça Os Mentirosos, de Pedro Ventura Cabral.

No dia 28 de Abril, a Nova Comédia Bracarense apresenta As artimanhas de Scapin de Moliére.



A Associação Amarcultura, de Famalicão, apresenta no dia 5 de Maio Salsada de Comédia, um conjunto de sketches de Monty Pyton, entre outros autores. Por fim, o Grutaca encerra o festival com a peça Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles de Sérgio Godinho, no dia 20 de Maio.

Pelo meio há ainda tempo para a realização de workshops, no dia 27 de Março, Dia Mundial do Teatro. O primeiro, às 10 horas, é de Marionetas de Esponja e é destinado às Escolas Básicas do concelho. Agendado está também um workshop de Teatro de Papel, para as 14.30 horas, também destinado às Escolas Básicas. O dia encerra com uma oficina de teatro, intitulada Construção de uma personagem e que terá como público alvo actores de grupos de teatro amador e profissional.