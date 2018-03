Teatro Em Dose Dupla em Viana do Castelo

O espetáculo Antes de Começar, com encenação de Elisabete Pinto, está em cena aos sábados às 17h00, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, até 24 de março.



Aquela que é a 134ª produção do Teatro do Noroeste CDV rende homenagem a Almada Negreiros, artista multidisciplinar de cujo nascimento se celebram 125 anos em 2018, numa criação que já foi vista por mais de 3.000 espetadores. Até ao final do mês de março, este espetáculo apresenta-se no centenário palco vianense, aos sábados à tarde, numa programação vocacionada para toda a família.



Antes de Começar tem assistência de encenação de Ana Perfeito e interpretação de Adriel Filipe, Patrícia Ferreira e Tiago Fernandes, com música de Chico Pires.



No âmbito do programação de acolhimento do Teatro do Noroeste dia 17 de março às 21h30 é apresentado Ñaque, ou sobre piolhos e actores um espetáculo do Cendrev e que conta com a encenação e interpretação de José Russo e Jorge Baião e terá lugar no Café Concerto do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, seguindo-se o "Digestivo" após o espetáculo.



O Cendrev cumpriu em Janeiro de 2018, quarenta e três anos de trabalho desenvolvidos em torno da criação artística, da formação teatral e da gestão do centenário Teatro Garcia de Resende onde, para além da sua atividade de criação e difusão, tem acolhido centenas de espetáculos de teatro, de música e de dança produzidos por outras estruturas artísticas nacionais e estrangeiras.