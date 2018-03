UMinho lança unidade orgânica de investigação

A cerimónia pública de homologação dos estatutos desta nova unidade realizou-se ontem no auditório do edifício onde funcionará o I3Bs, no Avepark, numa sessão que contou com o vice-reitor para a Investigação e Inovação e director do Grupo 3Bs, Rui L. Reis, o reitor Rui Vieira de Castro e o presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho, Luís Valente de Oliveira.

Trata-se de um marco importante para o Grupo de Investigação 3Bs, cuja estrutura se materializa agora numa unidade orgânica de investigação, e para a Universidade do Minho, que é uma das primeiras do país a ter uma unidade deste tipo, previsto no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) de 2007.



O I3Bs contará inicialmente com 193 pessoas, incluindo 73 doutorados. Dá-se agora início à fase de instalação da nova unidade, a qual inclui, num primeiro momento, a eleição do Conselho de Unidade.

O I3Bs cumpre todos os requisitos definidos nos estatutos da UMinho, nomeadamente identidade, natureza diferenciada e necessidade da sua criação, tendo em conta a missão e os objectivos da Universidade; coerência científica do domínio de actividade; existência de um projecto científico de qualidade com resultados de avaliação de excelência, entre outros.