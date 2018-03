UMinho participa na maior feira nacional de educação

A Universidade do Minho está presente de quarta-feira a sábado, dias 14 a 17, na Futurália - Salão de Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade, que decorre na FIL - Parque das Nações, em Lisboa. Esta 11.ª edição conta com a participação de mais de 500 entidades de vários países e aguarda cerca de 80 mil visitantes.



A UMinho apresenta um stand moderno e apelativo, onde vai ser disponibilizada a mais variada informação formativa e científica. Há também aconselhamento personalizado para jovens do ensino secundário e universitários que planeiam o futuro académico e profissional, esclarecimentos sobre saídas profissionais consoante o curso, demonstrações de caligrafia árabe e japonesa, experiência de realidade aumentada, em parceria com o Centro de Computação Gráfica da UMinho, entrevistas, desafios, vídeos e outros momentos de animação. Serão ainda divulgadas as cidades que acolhem a Universidade: Guimarães, candidata a Capital Europeia Verde 2020, e Braga, Cidade Europeia do Desporto 2018, através das suas mascotes Gusto e Diana.



A Futurália é a maior feira nacional nas áreas da educação, formação, requalificação e empregabilidade. Este ano tem o mote Não há dois Futuros iguais. Escolhe o teu e estreia o espaço Emprego & Empregabilidade, pensado especialmente para recém-licenciados, jovens, adultos desempregados ou, simplesmente, para quem tenciona mudar de rumo profissional. O programa inclui ainda dezenas de atividades, como workshops, conferências, debates, sessões de aconselhamento, concertos, concurso de bandas, teatro interativo, exposições, visita guiada a vários museus da região, entre outras. É destinado a alunos e respetivos familiares, encarregados de educação, professores, orientadores escolares, bem como ao público universitário e pós-universitário. O certame prevê a presença de centenas de institutos, universidades, escolas superiores, profissionais e tecnológicas, centros de formação públicos e privados, institutos de línguas, ONGs e empresas de consultadoria e recrutamento. Pode ser visitado de quarta a sexta-feira, das 10h00 às 19h00, e no sábado, das 11h00 às 20h00. O site oficial é www.futuralia.fil.pt.