Vilaverdense vence pela margem mínima na deslocação a ao terreno do Trocatense

A equipa de S. Torcato, que entrou a pressionar a área visitante, criou a primeira ocasião de golo aos 18 minutos, quando Garcia, junto à linha de fundo, assistiu Vitinha que, dentro da área, atirou às malhas laterais.

Na resposta, Pedro Lemos cruza para Zé Pedro, a bola sobra numa segunda vaga, para Rafael Miranda, que marcou para o Vilaverdense.

Ao minuto 25, Fausto subiu pela esquerda à linha de fundo, aproximou-se da baliza em dribles junto à linha, passou por dois defesas e cruzou atrasado para Rafael Miranda, solto, que bisou, colocando em jeito a bola fora do alcance de João Nuno.



A vencer por dois, o Vilaverdense povoou o meio campo, deixando referências adiantadas que nas transições contavam rapidamente com apoios capazes de criar desequilíbrios junto à área da casa.

Na segunda parte, o Torcatense subiu no terreno, ganhou volume de jogo e intensificou a pressão sobre o último reduto da equipa de Vila Verde.

Os pupilos de António Barbosa foram mantendo a organização defensiva, recuando no terreno e a tentar suster o crescendo das vagas de ataque da casa.



À passagem do minuto 71, no seguimento de pontapés de canto consecutivos, Areias e Vitinha tiveram remates a sair a centímetros dos ferros. João Nuno, o guarda-redes da casa, era quase mais um espectador.

Garcia, aos 81 minutos, a uns 30 metros da baliza do Vilaverdense, disparou um torpedo impagável e reduziu (2-1).

O Torcatense animou, e procurou até ao limite mais um golo. teve uma bola no ferro da baliza de Vila Verde e Pedro Freitas teve de se aplicar em várias intervenções c esforço, uma delas já em tempo de descontos, a defender um remate com a cara.