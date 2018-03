Violento acidente em Arões mata jovem e fere bebé e duas crianças

Um morto e sete feridos, quatro deles graves, é o resultado de um acidente de viação ocorrido, ontem à tarde, em Arões S. Romão, concelho de Fafe.

A colisão frontal, envolvendo três automóveis, aconteceu na Estrada Nacional 206, no sentido Guimarães-Fafe, e obrigou ao corte total da via durante algumas horas.

A vítima mortal, um jovem de 20 anos, era o condutor de uma das viaturas.



Entre os feridos há ainda a lamentar um bebé de nove meses e duas crianças de sete e nove anos. Os outros quatro feridos graves são adultos.

No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Voluntários de Fafe, de Guimarães e das Taipas, meios do INEM?e da GNR, num total de 47 operacionais apoiados por 19 veículos.

Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Braga e de Guimarães.

A GNR está a investigar as causas deste acidente mortal.