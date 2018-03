Vítor Hugo e Nilson inspiram campeões

Vítor Hugo e Nilson - atletas do SC Braga/AAUM e campeões europeus de futsal - apadrinharam, ontem, a 4.ª jornada do Campeonato Nacional de Fut- sal Adaptado, organizado pela ANDDI Portugal e integrado na programação de Braga Cidade Europeia do Desporto 2018.

Pavilhão Desportivo de Vilaça recebeu esta etapa da competição, que terminou com o Centro Novais e Sousa no 1.º lugar, seguido da APACI Barcelos e da equipa Ser Igual de Amares. As duas primeiras equipas seguem agora para a próxima etapa do campeonato nacional.



Campeões europeus entregaram as medalhas aos campeões da vida, verdadeiros exemplos de superação, para quem esta jornada competitiva é muito mais do que um simples jogo de futsal.

Acima de tudo, vemos a alegria deles, há miúdos em que esperam, ansiosamente, por estes momentos, por exemplo, marcámos às 9 horas, alguns antes das oito da manhã já estavam à espera na instituição. Todo o tipo de torneios, tanto de futsal, andebol, orientação adaptada, natação, nós participamos, porque nada melhor do que esta demonstração de alegria, não só de quem joga, mas de todos os colegas que assistem, explicou Ricardo Martins, professor do Centro Novais e Sousa.



E a felicidade estampada no rosto, ao receberem as medalhas de campeões, traduz um dos objectivos desta competição.

Além de incrementar a prática desportiva nesta população que é tão carenciada, representa muito mais do que isso. Representa espírito de equipa, camaradagem, interacção com pessoas portadoras de deficiência e as ditas normais e, tal como disseram os professores, eles já nem dormiram na noite anterior, num convívio que irá permanecer nas conversas e será tema durante o próximo mês, realçou Sameiro Araújo, vereadora do Desporto da autarquia, lembrando que tem sido um público muito receptivo, porque estão carentes destas actividades e fazem muito bem, não só em termos físicos, mas sobretudo emocionais.



Isto é inclusão e faz com que sintam que são capazes de ir mais além, frisou.

Para colmatar estas carências, a autarquia bracarense criou o Centro Municipal de Desporto Adaptado, que está a funcionar com três modalidades - karaté, golfe e escalada -, mas, de acordo com a vereadora, será alargado a breve prazo. Estamos a trabalhar para isso e, nos próximos meses, vamos incluir a dança e patinagem, revelou.