Vitória B vence dérbi ao Gil Vicente com bis de Haashim Domingo

O Vitória de Guimarães B recebeu e venceu o Gil Vicente, por 2-0, com dois golos marcados por Haashim Domingo, e voltou a vencer na II Liga de futebol após dois empates, em partida da 28.ª jornada.

O sul-africano, de 22 anos, resolveu uma partida, com golos aos minutos quatro e 70, em que os barcelenses até tiveram mais iniciativa, assegurando três pontos que permitiram à turma vitoriana, ainda invicta na segunda volta, subir ao nono lugar com 40 pontos, numa altura em que o Gil, equipa com o pior ataque do campeonato (22 golos), é 19.º e penúltimo com 27.

A formação anfitriã entrou praticamente a vencer no desafio, quando Haashim Domingo recebeu a bola no interior da área, enquadrou-se com a baliza e disparou a meia altura, fora do alcance do guardião João Costa, aos quatro minutos.



Os gilistas, que, na jornada anterior, regressaram aos triunfos (2-1 ante o Leixões), após um jejum de 15 jogos, reagiram de imediato e empurraram o adversário para as imediações da sua área, ameaçando o empate num remate à malha lateral de Gaston Camará, em lance de insistência ofensiva, aos nove minutos.

Veloz na condução de bola, a turma de Pedro Ribeiro voltou a criar perigo quando o guarda-redes Miguel Oliveira travou um remate de André Fontes perto da baliza, aos 19 minutos, tendo os vitorianos respondido no contra-ataque - Vítor Tormena impediu o desvio final de Oscar Estupiñán, aos 25.



O Gil Vicente ainda criou mais um lance perigoso na primeira parte, por Gaston Camará, aos 34 minutos, e manteve o pendor ofensivo no início da segunda parte, quase empatando aos 48, quando Jonathan rematou à meia volta, mas João Correia aliviou em cima da linha de baliza.

A equipa de Barcelos continuou a jogar no meio-campo adversário, mas com dificuldades em criar desequilíbrios a partir daí, e o Vitória B aproveitou o adiantamento da defesa gilista para dilatar a vantagem, quando Haashim Domingo, isolado perante João Costa, bisou aos 70 minutos.



O sul-africano isolou-se novamente aos 74 minutos, mas viu João Costa negar-lhe o hat-trick, ao primeiro e ao segundo remate, enquanto o Gil Vicente ainda esteve perto do tento de honranum livre directo de Rui Faria, aos 86.

Com este triunfo, o Vitória B passa a somar 40 pontos e sobe ao 9.º lugar. Uma vez que o jogo com o Santa Clara, agendado inicialmente para quarta-feira, foi adiado para o dia 25, o Vitória B volta a jogar no próximo sábado, em Famalicão, para a 30.ª jornada.

Já a equipa de Barcelos voltou a sofrer um revés na luta pela manutenção na II Liga Portuguesa, e permanece na penúltima posição, 19.º lugar, com 27 pontos, a quatro pontos de distância dos lugares acima da linha dágua.